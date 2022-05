Comité de programmation du GAL du Plateau de Saclay Salle des fêtes,Hôtel de Ville, 5 mai 2022, Igny.

Le Groupe d’Action Local du Plateau de Saclay a la particularité de regrouper les acteurs d’un territoire agricole d’environ 3 000 ha à 20km de Paris sur le périmètre d’une Opération d’Intéret National où l’Etat souhaite la mise en place du cluster Paris-Saclay. La composition du Comité de Programmation reflète la diversité des acteurs qui participe à la dynamique agricole et aux liens entre le monde urbain et rural : agriculteurs, collectivités, associations, EPA Paris-Saclay, organismes de recherche et étudiants, entreprises,etc. Grâce au programme LEADER, le Plateau de Saclay souhaite **expérimenter des solutions pour favoriser un développement local équilibré qui réponde aux enjeux actuels et aux futurs défis territoriaux**. Le programme aura permis de financer une quarantaine de projet qui garantissent au plateau de Saclay de tendre “**Vers un territoire agriurbain d’exception**” et aura accompagné en tout plus d’une centaine de porteurs de projet. Ce sont 1,3 million € de cofinancement publics qui ont permis de mobiliser les 1, 239 million € de FEADER obtenu sur le territoire. En cette fin de programmation, en plus des 2 projets présentés pour programmation, les membres du Groupe d’Action Local parleront de la future stratégie pour la nouvelle candidature.

