Comité de lecture Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Comité de lecture Putanges-le-Lac, 26 février 2022, Putanges-le-Lac. Comité de lecture Rabodanges 2 rue de la Pommeraie Putanges-le-Lac

2022-02-26 – 2022-02-26 Rabodanges 2 rue de la Pommeraie

Putanges-le-Lac Orne Un moment convivial autour de vos lectures.

Vous aimez lire, vous n’êtes pas un lecteur assidu mais vous souhaitez nous faire part de vos envies, de vos suggestions, de vos remarques .

Vous êtes les bienvenus dans le comité de lecture « Autour du livre » animé par Maryline.

La librairie “la curieuse” d’Argentan vous propose une sélection d’ouvrage Un moment convivial autour de vos lectures.

Vous aimez lire, vous n’êtes pas un lecteur assidu mais vous souhaitez nous faire part de vos envies, de vos suggestions, de vos remarques .

Vous êtes les bienvenus dans le comité de lecture « Autour du… bonjour@lekrabo.fr +33 2 33 12 63 78 Un moment convivial autour de vos lectures.

Vous aimez lire, vous n’êtes pas un lecteur assidu mais vous souhaitez nous faire part de vos envies, de vos suggestions, de vos remarques .

Vous êtes les bienvenus dans le comité de lecture « Autour du livre » animé par Maryline.

La librairie “la curieuse” d’Argentan vous propose une sélection d’ouvrage Rabodanges 2 rue de la Pommeraie Putanges-le-Lac

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Putanges-le-Lac Autres Lieu Putanges-le-Lac Adresse Rabodanges 2 rue de la Pommeraie Ville Putanges-le-Lac lieuville Rabodanges 2 rue de la Pommeraie Putanges-le-Lac Departement Orne

Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/putanges-le-lac/

Comité de lecture Putanges-le-Lac 2022-02-26 was last modified: by Comité de lecture Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 26 février 2022 Orne Putanges-le-Lac

Putanges-le-Lac Orne