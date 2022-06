Comité de lecture

2022-06-23 – 2022-06-23 Pour ce nouveau rendez-vous, le club de lecture de l’Atelier va échanger sur ses coups de cœur qui mettent à l’honneur les femmes libres, fortes, puissantes, indépendantes ! Venez partager vos lectures ! latelier.mediatheque@plouescat.fr +33 2 98 69 88 81 Pour ce nouveau rendez-vous, le club de lecture de l’Atelier va échanger sur ses coups de cœur qui mettent à l’honneur les femmes libres, fortes, puissantes, indépendantes ! Venez partager vos lectures ! dernière mise à jour : 2022-05-24 par

