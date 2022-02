Comité Culturel Cénac et Saint Julien: Fantastics contes d’Oc Cénac-et-Saint-Julien Cénac-et-Saint-Julien Catégories d’évènement: Cénac-et-Saint-Julien

Dordogne

Comité Culturel Cénac et Saint Julien: Fantastics contes d'Oc
salle socio culturelle La Borie
Cénac-et-Saint-Julien

2022-02-26

Cénac-et-Saint-Julien Dordogne Cénac-et-Saint-Julien EUR 12 Le Comité culturel de Cénac et Saint Julien vous propose de participer à une soirée de “Fantastics Contes d’Oc”

Samedi 26 février à 20h30

salle socio-culturelle

Avec Hervé Robert et fabien Bages

Des récits plein de fougue. Des personnages extravagants. Des péripéties stupéfiantes….

Chansons et musique se mêlent à la parole pour donner à ces contes toute leur extraordianaire dimension.

Tarif 12€ (10€/adhérent)

salle socio culturelle La Borie Cénac-et-Saint-Julien

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

