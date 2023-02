Comité Culturel Cénac et Saint Julien: contes en musique par la Compagnie Plume de rêve salle socio culturelle, 4 mars 2023, Cénac-et-Saint-Julien Périgord Noir Vallée Dordogne Cénac-et-Saint-Julien.

Comité Culturel Cénac et Saint Julien: contes en musique par la Compagnie Plume de rêve

La Borie salle socio culturelle Cénac-et-Saint-Julien Dordogne salle socio culturelle La Borie

2023-03-04 – 2023-03-04

salle socio culturelle La Borie

Cénac-et-Saint-Julien

Dordogne

Cénac-et-Saint-Julien

Le Comité culturel de Cénac et Saint Julien vous propose de participer à un spectacle de contes en musique par la Compagnie Plume de rêve

Samedi 4 mars à 16h00 et à 20h30 Salle socio-culturelle

C’est une histoire drôle, pleine d’invention et de chansons, qui enseigne aux enfants et aux parents la tolérance et le respect de la nature.

Il s’agit aussi d’un véritable voyage autour du monde car non seulement les enfants seront captivés par l’histoire qui les emmènera du côté

des Grandes Plaines de l’Ouest, mais ils pourront se laisser fasciner par des instruments de musique du monde entier : contrebasse, clarinette, lap

steel guitar, didgeridoo, bâton de pluie, mélodica, sanza, percussions,ocarina, flûtes…

Un spectacle humoristique et tendre sur l’amour

Tarif 18€ (15€/adhérent)

Réservation Marie Noëlle Privé au 06 78 34 63 61

Le Comité culturel de Cénac et Saint Julien vous propose de participer à un spectacle de contes en musique par la Compagnie Plume de rêve

Samedi 4 mars à 16h00 et à 20h30 Salle socio-culturelle

Un spectacle humoristique et tendre sur l’amour

Tarif 18€ (15€/adhérent)

Réservation Marie Noëlle Privé

+33 6 78 34 63 61 Comité Culturel de Cénac et Saint Julien

pixabay

salle socio culturelle La Borie Cénac-et-Saint-Julien

dernière mise à jour : 2023-02-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne