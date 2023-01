Comité Citoyen Jeunes « Construisons ensemble » Séméac Séméac Séméac Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Comité Citoyen Jeunes « Construisons ensemble » 26 avril 2023, Séméac. 8 avenue des Tilleuls SEMEAC à la Mission Locale – Maison de Ma Région

Hautes-Pyrénées Séméac Vous avez entre 16 et 29 ans, vous êtes étudiants, vous travaillez, ou êtes en recherche d’emploi ?

Nous avons besoin de vous ! ÉCHANGEZ AVEC NOUS SUR LES THÉMATHIQUES SUIVANTES :

INFORMATION – FORMATION – ORIENTATION – EMPLOI – VIE QUOTIDIENNE La Mission Locale organise des comités citoyens pour tous les jeunes de 16 à 29 ans inscrits ou non à la Mission Locale, en emploi, en formation, en service civique ou en scolarité. L’objectif de ces derniers sera de recueillir leur parole sur toutes les thématiques qui peuvent les concerner dans leur vie quotidienne : réseaux sociaux, emploi, formation, logement, mobilité, citoyenneté… > Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie Milan (voir Coordonnées). nathalie.milan@ml65.org +33 6 38 14 06 06 SEMEAC 8 avenue des Tilleuls Séméac

