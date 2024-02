Journée Numérique Ados Comite ACCOORD Bellevue Chantenay Nantes, mercredi 28 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-28 14:30 – 17:00

Gratuit : oui

On vous donne rendez-vous à la Journée Numérique Ados ! Ce 28 février 2024, le centre socioculturel Accoord Bellevue vous invite toute la journée à découvrir le monde de la technologie. Gaming / Réalité virtuelle / Impression 3D, et pleins d’autres encore… R éservé aux ados inscrits et venant avec leur groupe.Inscrisption auprès de tes animateurs. Public : 11/15 ans

Comite ACCOORD Bellevue Chantenay Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 58 54 90