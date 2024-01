Comique et Fantaisie du Cinéma muet en Ciné Concert Fondation Jérôme Seydoux Pathé Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Projection de 9 courts métrages proposés par la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et mis en musique par les élèves des classes de piano jazz et d’improvisation du conservatoire Maurice Ravel.

Les collections de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé regorgent de trésors de la période du cinéma muet, produits par la société Pathé née avec le cinéma en 1896. On y retrouve une profusion de scènes comiques et féériques tout aussi extravagantes que délirantes. En témoignent les élans surréalistes de Boireau, la malice de Max Linder, l’incorrigible Léontine, les fabuleux trucages de George Méliès ou la truculente ingéniosité d’Emile Cohl.

Dans le cadre des Rencontres Culture et Solidarité, les élèves des classes de piano jazz de Benjamin Moussay (CMA13 et CMA18) et de la classe d’improvisation de Cyrille Lehn (CMA13) réaliseront l’accompagnement de neuf courts-métrages burlesques muets, témoins de l’humour du début du XXème siècle.

Les Incohérences de Boireau (André Deed, 1912)

Blanchisserie Électrique (réalisateur.ice inconnu.e, 1912)

La Course à la Perruque (Georges Hatot, 1906)

Le Retapeur de Cervelles (Emile Cohl, 1911)

Le Ménage Dranem (réalisateur.ice inconnu.e, 1912)

Les Hallucinations de Baron de Munchaussen (Georges Méliès, 1911)

Les débuts de Max au cinématographe (Louis Garnier et Max Linder, 1910)

Léontine en apprentissage (réalisateur.ice inconnu.e, 1911)

Bigorno fume l’opium (réalisateur.ice inconnu.e, 1914)

Au piano vous pourrez écouter: Vladimir Sekula, Noam Duboille, Eden Rault, Mayumi Kitahara, Rémi Lacombe, Pierre Mallet, Léonardo Ortega, William Te Chin et Yi Yang

Fondation Jérôme Seydoux Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

Contact :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé