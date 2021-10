Rouen L'almendra Rouen, Seine-Maritime Coming out d’un homme marié – Soirée Réveillon L’almendra Rouen Catégories d’évènement: Rouen

De romance en confidences, des sites de rencontre au mariage, Hervé Caffin reprise la vision du couple sous toutes les coutures. Une thérapie de groupe indispensable, où l’humoriste improvise aussi avec le public pour le meilleur et pour en rire. Vous pouvez embrasser le marié ! **A Savoir :** Une coupe de pétillant vous sera proposée avant le spectacle.

29€

Panique à bord, ce soir Hervé assume et fait son coming out ! L’almendra 1 bis rue Paul Baudoin 76000 Rouen Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime

2021-12-31T19:00:00 2021-12-31T20:00:00;2021-12-31T20:45:00 2021-12-31T21:45:00;2021-12-31T22:30:00 2021-12-31T23:45:00

