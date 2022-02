Comics Hip Hop Abbeville, 24 juin 2022, Abbeville.

Comics Hip Hop Abbeville

2022-06-24 – 2022-06-24

Abbeville Somme

9 9 13 Cie l’Embardée

Un danseur de hip hop et une comédienne dans un monde de dessins animés, de comics où les textes de Raymond Devos et les gestes se croisent, se désarticulent. Un duo insolite ! Plongés dans leur quotidien morose et répétitif, deux individus, une femme et un homme, veulent sortir du tunnel par tous les moyens et par tous les bouts. Portés par des sons électro pop, les textes de Devos répondent aux gestes désarticulés de la danse hip hop pour tenter de trouver la sortie de l’unique sens interdit du sens unique de la vie dans laquelle ils essayent de trouver un sens.

Cie l’Embardée

Un danseur de hip hop et une comédienne dans un monde de dessins animés, de comics où les textes de Raymond Devos et les gestes se croisent, se désarticulent. Un duo insolite ! Plongés dans leur quotidien morose et répétitif, deux individus, une femme et un homme, veulent sortir du tunnel par tous les moyens et par tous les bouts. Portés par des sons électro pop, les textes de Devos répondent aux gestes désarticulés de la danse hip hop pour tenter de trouver la sortie de l’unique sens interdit du sens unique de la vie dans laquelle ils essayent de trouver un sens.

+33 3 22 20 26 86 http://www.abbeville.fr/

Cie l’Embardée

Un danseur de hip hop et une comédienne dans un monde de dessins animés, de comics où les textes de Raymond Devos et les gestes se croisent, se désarticulent. Un duo insolite ! Plongés dans leur quotidien morose et répétitif, deux individus, une femme et un homme, veulent sortir du tunnel par tous les moyens et par tous les bouts. Portés par des sons électro pop, les textes de Devos répondent aux gestes désarticulés de la danse hip hop pour tenter de trouver la sortie de l’unique sens interdit du sens unique de la vie dans laquelle ils essayent de trouver un sens.

cnie_embardée

Abbeville

dernière mise à jour : 2022-01-13 par