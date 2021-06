Comicolor La Nef – Relais Culturel, 14 septembre 2021-14 septembre 2021, Wissembourg.

Comicolor

La Nef – Relais Culturel, le mardi 14 septembre 2021 à 10:00

Le trio Gablé bricole depuis 15 ans sa drôle de musique avec des instruments, des jouets, des voix et une langue, inventée parfois. Une pop-folk-électro déglinguée qui colle parfaitement à l’univers délirant de Ub Iwerks, père avec Walt Disney de Mickey Mouse. Le dessinateur réalise dans les années 1930 une série de courts métrages qui influencera Tex Avery et le cinéma d’animation. De part et d’autre de l’écran, sur lequel sont projetés sept de ses comicolors, gags hilarants et contes pour enfants revisités (La reine de coeur, Boucle d’or…), la bande joue en direct des boucles musicales synchronisées avec les images et des chansons qui soulignent ou décalent le sens. Un ciné-concert débridé, pour petits et grands !

Tarif unique : 6€

La Nef – Relais Culturel 6 rue des écoles 67160 wissembourg Wissembourg Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T10:00:00 2021-09-14T10:30:00