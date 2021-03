CoMiCoLoR – ANNULÉ, 14 mars 2021-14 mars 2021, Mondeville.

CoMiCoLoR – ANNULÉ 2021-03-14 15:30:00 15:30:00 – 2021-03-14 Rue de l’Hôtellerie La Renaissance

Mondeville Calvados

GaBLé, ovni musilocal, donne à entendre et à revoir des petits bijoux perdus de l’animation des années 30. Avec un son pop rock qui enflamme la salle et éveille les enfants en réveillant les parents, le groupe normand propose une formule inédite d’images soniques.

Il·elle·s exhument des dessins animés d’Ub Iwerks pour détourner le sens ou le souligner avec humour et à propos. Les boucles d’animations répondent aux samples et aux instruments bricolés pour créer un spectacle singulier mêlant la beauté formelle de l’animation et la musique folk électronique. Un ciné-concert qui défrise tant le son inédit colle à la narration tout en racontant leur histoire.

Un voyage son et lumière à tenter absolument, avec l’absolue garantie qu’il ne ressemble à aucun autre !

Informations et réservations sur le site de la Renaissance.

