Nozeroy Jura Nozeroy Concours agricole.

– 10 h : concours bovins

– 13h30 : présentation lot d’élevage

– 14h30 : défilé des enfants avec leurs veaux

– 15h30 : défilé des éleveurs

Petite restauration et buvette à emporter. +33 3 84 51 19 15

dernière mise à jour : 2021-09-20

