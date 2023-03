Comice du Grandvaux Salle polyvalente La Chaumusse Catégories d’Évènement: Jura

Jura EUR Comice agricole, organisé par les Jeunes Agriculteurs du Grandvaux , lundi 1er mai à La Chaumusse !

RDV de 9h30 à 17h pour différentes animations autour de la vie dans nos fermes : défilé des veaux, concours de jeunes meneurs, etc.

Un repas vous sera proposé le midi.

jadugrandvaux@gmail.com

