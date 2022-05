Comice Agrricole de l’ancien canton de Livernon Assier Assier Catégories d’évènement: Assier

Assier Lot Assier 20 EUR Samedi 10 septembre

À partir de 18 h 30 : Assiette Tapas animé par “Les têtes à clique”

21 h : Concert Nadau (sur réservation sur hello asso) sous chapiteau. dimanche 11 septembre

À 10 h : Balade découverte de la commune

Animations de 10 h à 17 h :

Exposition d’animaux et de matériel agricole

Stands d’artisans, marché fermier…

Concours départemental de chevaux de trait

Vin d’honneur* à partir de 12 h suivi d’un repas de producteur

20 h : Repas dansant / 20 € animé par Francis Devaux

Bal gratuit Le comice agricole de l’ancien canton de Livernon propose deux journées festives, dont un grand concertavec le groupe Nadau : la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique ! Samedi 10 septembre

À partir de 18 h 30 : Assiette Tapas animé par “Les têtes à clique”

21 h : Concert Nadau (sur réservation sur hello asso) sous chapiteau. dimanche 11 septembre

À 10 h : Balade découverte de la commune

Animations de 10 h à 17 h :

Exposition d’animaux et de matériel agricole

Stands d’artisans, marché fermier…

Concours départemental de chevaux de trait

Vin d’honneur* à partir de 12 h suivi d’un repas de producteur

20 h : Repas dansant / 20 € animé par Francis Devaux

Bal gratuit comice agricole de l’ancien canton de livernon

Assier

