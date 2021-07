Ornans Ornans Doubs, Ornans Comice agricole Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Comice agricole Ornans, 28 août 2021-28 août 2021, Ornans. Comice agricole 2021-08-28 – 2021-08-28 Centre aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz

Ornans Doubs EUR 0 Venez nombreux profiter du comice agricole de la ville d’Ornans ! animornans@orange.fr +33 7 67 40 59 09 Venez nombreux profiter du comice agricole de la ville d’Ornans ! dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Étiquettes évènement : Autres Lieu Ornans Adresse Centre aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ville Ornans lieuville 47.10356#6.15948