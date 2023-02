Comice agricole Maîche Maîche Catégories d’Évènement: Doubs

Maîche

Comice agricole, 30 septembre 2023, Maîche Maîche. Comice agricole Site des Tuileries Maîche Doubs

2023-09-30 10:00:00 – 2023-09-30 16:00:00 Maîche

Doubs Maîche Cette année, le Comice du Plateau sera à Maîche !

Plus qu’un rendez-vous agricole, c’est une vraie fête villageoise où petits et grands pourront assister à la présentation des plus belles vaches de nos agriculteurs.

Buvette, restauration sur place & jeux pour les enfants. https://www.mairie-maiche.fr/ Maîche

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Maîche Autres Lieu Maîche Adresse Site des Tuileries Maîche Doubs Ville Maîche Maîche lieuville Maîche Departement Doubs

Maîche Maîche Maîche Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maiche maiche/

Comice agricole 2023-09-30 was last modified: by Comice agricole Maîche 30 septembre 2023 Doubs Maîche Site des Tuileries Maîche Doubs

Maîche Maîche Doubs