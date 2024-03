Comice Agricole Le Neubourg, dimanche 17 mars 2024.

Comice Agricole Le Neubourg Eure

Ce Mini-salon de l’agriculture, organisé par la ville du Neubourg, se tiendra comme chaque année en centre-ville, le dimanche 17 mars 2024 à partir de 10h.

Rendez-vous sur les Places Dupont de l’Eure et Gambetta pour profiter d’une journée en toute convivialité autour du monde rural avec la présence d’éleveurs passionnés.

Comme à l’accoutumée, le concours de bestiaux permettra de sélectionner les meilleurs bovins et ovins. Les éleveurs recevront un prix et une plaque leur assurant une meilleure commercialisation de leurs animaux.

Les visiteurs pourront également rencontrer des artisans du territoire, découvrir les différentes races bovines la Normande, la Charolaise, la Rouge des Prés, la Blonde d’Aquitaine, la Blanc Bleu, la Parthenaise …

Admirer les chevaux apprêtés et approcher les animaux de la ferme chèvres, porcs, ânes et moutons.

C’est également l’occasion d’admirer l’exposition de tracteurs anciens et pour les plus jeunes de monter à bord des modèles plus récents.

Sans oublier d’arpenter les étals du marché fermier !

Et une nouveauté cette année pour les enfants le baptême de poneys.

Une belle manifestation populaire à ne pas manquer !

Entrée libre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Rue Dupont de l’Eure

Le Neubourg 27110 Eure Normandie

L’événement Comice Agricole Le Neubourg a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme du Pays du Neubourg