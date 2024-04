Comice agricole Lanouaille, dimanche 20 octobre 2024.

Comice agricole Lanouaille Dordogne

Concours d’élevage bovin limousin départemental et interdépartemental, banquet Bugeaud, vide-grenier, animation de rue, folklore, foire aux châtaignes, noix, pommes, vin, fabrication de cidre.

9h concours d’élevage bovin limousin départemental et interdépartemental, présentation sur ring. Exposition de toutes races d’animaux, chevaux miniatures et frisons M. Van Dongen.

13h banquet Bugeaud (traiteur Jérôme Siorac) inscriptions au 05 53 52 28 27 / 05 53 52 60 21.

Toute la journée vide-greniers, animation de rue, folklore, foire aux châtaignes, noix, pommes, vin, fabrication de cidre.

Exposition à la mairie Customiz’art de Thierry Blais). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 09:00:00

fin : 2024-10-20

le Bourg

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

