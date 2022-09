Comice agricole Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

Comice agricole Labergement-Sainte-Marie, 1 octobre 2022, Labergement-Sainte-Marie. Comice agricole

Labergement-Sainte-Marie Doubs

2022-10-01 06:00:00 – 2022-10-01 23:30:00 Labergement-Sainte-Marie

Doubs EUR 0 0 Concours agricole de Labergement Sainte Marie.

Au programme : Cortêge d’animaux de la ferme, concours d’animaux, démonstrations de chiens de troupeaux et de fabrications. Défilés de chars et inauguration des sentiers du Mont D’or. De nombreuses animations sur les savoirs faires du terroir auront lieu toute la journée.

Restauration sur place, fondue concert le samedi soir sur réservation. https://www.labergement-sainte-marie.fr/a235-comice-2022-infos-et-reservations.html Labergement-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Labergement-Sainte-Marie Autres Lieu Labergement-Sainte-Marie Adresse Labergement-Sainte-Marie Doubs Ville Labergement-Sainte-Marie lieuville Labergement-Sainte-Marie Departement Doubs

Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labergement-sainte-marie/

Comice agricole Labergement-Sainte-Marie 2022-10-01 was last modified: by Comice agricole Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie 1 octobre 2022 Doubs Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie, Doubs

Labergement-Sainte-Marie Doubs