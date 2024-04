Comice agricole estival interdépartemental Coussac-Bonneval, samedi 10 août 2024.

Comice agricole estival interdépartemental Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Concours interdépartemental et défilé des belles vaches de race Limousine. Concours et expositions d’ovins, chiens de troupeaux, dans les allées du haut du parc du château de Bonneval. Repas midi et soir mettant la qualité de la viande limousine. Présence de producteurs locaux. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-10

Route des Allées

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comice.agricole.coussac87@gmail.com

