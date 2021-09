Comice agricole de rougemont Rougemont, 4 septembre 2021, Rougemont.

Comice agricole de rougemont 2021-09-04 – 2021-09-04

Rougemont Doubs Rougemont

Pass sanitaire obligatoire et port du masque.

Samedi 4 septembre de 10 h à 15 h, l’association du Comice agricole organise son exposition d’animaux, près de son bâtiment route de Tressandans à Rougemont.

Concours de bovins dès 10 h et concours de pointage l’après-midi.

Animations diverses : mini-ferme et structure gonflable gratuite pour les enfants, quelques chevaux et autres animaux de la ferme, veaux, cochons.

Buvette.

A partir de midi, possibilité de repas, inscription sur place.

+33 3 81 84 09 59 http://www.ot-2valleesvertes.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-31 par