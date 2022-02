Comice agricole de Castillonnès Castillonnès, 2 avril 2022, Castillonnès.

Comice agricole de Castillonnès Castillonnès

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-02 17:00:00

Castillonnès Lot-et-Garonne Castillonnès

Toute la journée, le cœur de la bastide de Castillonnès battra au rythme du comice agricole annuel.

Exposition d’animaux, exposition et défilé de vieux tracteurs, exposition de machines agricoles récentes, voitures anciennes et récentes, Stands divers et produits locaux …

Restauration et buvette sur place.

+33 6 87 46 68 47

