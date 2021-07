Comice Agricole Castillonnès, 31 juillet 2021, Castillonnès.

Comice Agricole 2021-07-31 – 2021-07-31 Route de Villeréal Lieu-dit Grindoux

Castillonnès Lot-et-Garonne Castillonnès

Cette année, le comice agricole de Castillonnès se tiendra en plein champs au lieu-dit Grindoux, route de Villeréal.

Exposition et démonstration de matériel agricole ancien, découverte et essai de matériel récent, exposition de ovitures neuves et anciennes, défilé de voitures et tracteurs anciens, balades en calèche, animations pour les enfants.

En partenariat avec l’Union des Commerçants et Artisans du Canton de Castillonnès (Ucacc).

Restauration et buvette sur place le midi, sans réservation.

+33 6 71 85 69 90

comice agricole

