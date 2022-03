Comice agricole Captieux, 20 août 2022, Captieux.

Comice agricole Captieux

2022-08-20 – 2022-08-20

Captieux Gironde Captieux

EUR Cette grande fête rurale qui se déroule depuis 1850 a pour objectifs de valoriser le monde rural à travers différents corps de métiers (éleveurs, producteurs, artisans, etc…) pour une traçabilité exemplaire, de faire connaître à un public toujours plus nombreux, le savoir-faire des professionnels et l’authenticité des produits et de dynamiser l’économie locale et démontrer la vitalité du monde rural qui s’efforce chaque jour de préserver le patrimoine départemental et régional.

+33 5 56 65 01 20

EF – OT du Bazadais

Captieux

dernière mise à jour : 2022-03-11 par