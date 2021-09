Comice Agricole Allemans-du-Dropt, 3 octobre 2021, Allemans-du-Dropt.

Comice Agricole 2021-10-03 10:00:00 – 2021-10-03

Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne Allemans-du-Dropt

C’est l’heure du fameux comice agricole d’Allemans-du-Dropt !

Une journée entière dédiée à l’agriculture avec au programme un marché fermier, des manèges, des promenades en calèches ou poneys ainsi que une exposition d’art et artisanat local. À partir de 10h, accueil des visiteurs et visite officielle, rando à cheval ou en moto, groupe folklorique, défilé de tracteurs anciens, exposition d’animaux et de matériel agricole. À 12h30, lâcher de pigeons et vin d’honneur offert par la municipalité.

Entrée gratuite. Restauration sur place.

C’est l’heure du fameux comice agricole d’Allemans-du-Dropt !

Une journée entière dédiée à l’agriculture avec au programme un marché fermier, des manèges, des promenades en calèches ou poneys ainsi que une exposition d’art et artisanat local.

Entrée gratuite. Restauration sur place.

+33 6 73 71 51 38

C’est l’heure du fameux comice agricole d’Allemans-du-Dropt !

Une journée entière dédiée à l’agriculture avec au programme un marché fermier, des manèges, des promenades en calèches ou poneys ainsi que une exposition d’art et artisanat local. À partir de 10h, accueil des visiteurs et visite officielle, rando à cheval ou en moto, groupe folklorique, défilé de tracteurs anciens, exposition d’animaux et de matériel agricole. À 12h30, lâcher de pigeons et vin d’honneur offert par la municipalité.

Entrée gratuite. Restauration sur place.

©comice-allemans-du-dropt

dernière mise à jour : 2021-09-14 par