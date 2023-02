Comice Agricole à Chandos Chandos, 21 août 2023, Montpon-Ménestérol .

Comice Agricole à Chandos

Base de Loisirs de Chandos Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne Chandos Base de Loisirs de Chandos

2023-08-21 09:30:00 – 2023-08-21

Chandos Base de Loisirs de Chandos

Montpon-Ménestérol

Dordogne

9h30 : ouverture du comice

10h : Inauguration

Expositions animaux et matériels agricoles

Et toute la journée : marché gourmand et artisanal, atelier de maquillage enfants, animations et jeux divers …

Entrée gratuite

06 74 99 49 60

9h30 : ouverture du comice

10h : Inauguration

Expositions animaux et matériels agricoles

Et toute la journée : marché gourmand et artisanal, atelier de maquillage enfants, animations et jeux divers …

Entrée gratuite

06 74 99 49 60

+33 6 74 99 49 60

Freepik

Chandos Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol

dernière mise à jour : 2023-02-17 par