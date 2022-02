Comice agricole 2022 Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Comice agricole 2022
Rue de Neufchâtel Marché aux bestiaux
Forges-les-Eaux

2022-06-05 09:30:00 – 2022-06-05 18:00:00

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Grande fête de l’agriculture, de la nature, de l’environnement et des produits du terroir, le Comice agricole départemental aura lieu cette année à Forges-les-Eaux.

Grande foire-exposition – Concours d'animaux – Marché de produits du terroir – Présentation des filières – Spectacle équestre – Mini-ferme – Démonstrations et animations diverses (matériel agricole, drones) – Messe des éleveurs… Restauration sur place

comice76@normandie.chambagri.fr +33 2 35 59 44 83 http://www.comiceagricole76.org/

Grande foire-exposition – Concours d’animaux – Marché de produits du terroir – Présentation des filières – Spectacle équestre – Mini-ferme – Démonstrations et animations diverses (matériel agricole, drones) – Messe des éleveurs… Restauration sur place Rue de Neufchâtel Marché aux bestiaux Forges-les-Eaux

