2022-07-30 – 2022-07-31

Le Comice Agricole aura lieu cette année les 30 et 31 juillet !

Un week-end de fête sur le thème Fruits, légumes et céréales, qui se clôturera par la traditionnelle cavalcade. Les chars, fanfares, groupes folkloriques et la reine du comice seront de la partie, le dimanche après-midi.

Programme détaillé :

Animations agricoles ( Expositions & Concours )

Marché du terroir – Animations musicales

Visites de fermes – Cavalcade – Spectacles

Comice Agricole 2022

+33 2 38 29 80 00

Comité Des Fêtes Gien

