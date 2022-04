Comète – Edition #2 by night birds

Comète – Edition #2 by night birds, 29 avril 2022, . Comète – Edition #2 by night birds

2022-04-29 23:30:00 – 2022-04-29 Comète, la seconde édition de la nouvelle résidence du collectif Night Birds fera la part belle à la musique électronique locale et hexagonale.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

