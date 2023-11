Finale du concours culinaire Menu Signature Loiret pendant le salon de la gastronomie d’Orléans CO’Met Orléans, 25 novembre 2023, Orléans.

Finale du concours culinaire Menu Signature Loiret pendant le salon de la gastronomie d’Orléans Samedi 25 novembre, 10h00 CO’Met Billet d’entrée pour le salon de la gastronomie https://www.salon-gastronomie-orleans.fr

Pour la deuxième année consécutive, le Département du Loiret organise son concours culinaire Menu Signature Loiret, véritable Top chef loirétain ! L’objectif est de concevoir un menu de référence 100 % local constitué uniquement de produits frais, bruts et de saison.

Afin de réaliser cet incroyable défi et pour valoriser le savoir-faire de nos talents, le Département du Loiret a sollicité quatre brigades constituées des apprentis d’écoles hôtelières (école Saint-Louis de Montargis, CFA du campus des Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire d’Orléans, lycée hôtelier de l’Orléanais) et de chefs de collèges du Loiret (Artenay, Dadonville, Montargis, Saran, Sully-sur-Loire et Tigy).

Après plusieurs semaines d’entraînement, les quatre équipes ont composé leur menu. Vous pouvez voter pour celui que vous rêveriez de déguster sur https://jurymenusignature.loiret.fr. Votre vote comptera pour 20 % de la note définitive. L’épreuve finale du concours aura lieu samedi 25 novembre en plein cœur du salon de la gastronomie et des vins à CO’Met Orléans. Vous pourrez venir encourager les quatre brigades et découvrir en direct quel sera le Menu Signature Loiret automne-hiver.

CO’Met Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://jurymenusignature.loiret.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

