Salon gastronomie & vins CO’Met Orleans, 24 novembre 2023, Orleans.

Plus de 200 exposants, le Salon Gastronomie et Vins d’Orléans séduit chaque année avec plus de 20 000 visiteurs attendus.

30e édition de ce salon de renommée nationale est une véritable institution pour la ville d’Orléans. Venez apprécier la qualité des productions locales, régionales, nationales et faire votre marché sur ce lieu unique.

Préparez-vous à découvrir la version automne du menu Signature du Loiret le samedi 25 novembre, véritable « Top chef » loirétain ! L’objectif étant de concevoir un menu de référence 100 % local constitué uniquement de produits frais, bruts et de saison.

Ouverture des restaurants jusqu’à 23h.

CO’Met Rue Robert Schuman, Orleans Orleans [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 56 97 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.salon-gastronomie-orleans.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@orleans-events.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T13:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

2023-11-27T09:00:00+01:00 – 2023-11-27T16:00:00+01:00

FMACEN045V50BBEQ

Orléans Events