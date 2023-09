Japan Expo Centre CO’Met Orléans, 28 octobre 2023, Orléans.

Japan Expo Centre 28 et 29 octobre CO’Met Billetterie en ligne

Bienvenue à Japan Expo Centre, le rendez-vous 100% dédié au manga et à la culture japonaise !

Rencontrez des invités prestigieux qui partageront leur passion avec vous lors de conférences inspirantes et de séances de dédicaces. Vibrez devant des spectacles colorés et immergez-vous dans la culture japonaise traditionnelle. Dénichez des objets uniques pour compléter vos collections et amusez-vous avec des animations gratuites pour tous les âges. Ne manquez pas l’occasion de vous essayer aux arts martiaux dans l’espace Budô accompagné par des associations sportives locales qui proposent des initiations gratuites. Et bien sûr, le cosplay, incontournable à Japan Expo Centre, apportera une touche de couleurs et de bonne humeur dans les allées du festival.

Ce n’est pas tout ! Pour la première fois à Japan Expo Centre, découvrez l’Espace Amazing, le festival de toutes les passions ! Fan de pop culture du monde entier ? De la Corée du Sud aux États-Unis, c’est toute la pop culture qui est désormais la bienvenue à Japan Expo Centre !

Que vous soyez un fervent adepte de la culture pop ou un amateur de traditions japonaises, ce festival vous promet une expérience riche et inoubliable !

Profitez de tarifs réduits jusqu’au 22 octobre et ne manquez pas les Billets Zen, des billets premium qui vous permettent de rentrer en avance sur le festival et de repartir avec un sac de goodies exclusifs !

CO’Met Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T09:30:00+02:00 – 2023-10-28T18:30:00+02:00

2023-10-29T09:30:00+01:00 – 2023-10-29T18:30:00+01:00

festival manga

