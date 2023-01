Forum de l’Orientation et des métiers d’Orléans CO’Met Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Forum de l'Orientation et des métiers d'Orléans 12 – 14 janvier CO'Met Rendez-vous jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 janvier au CO'Met à Orléans de 9h à 17h. CO'Met Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Ces forums constituent un moment fort dans la découverte des métiers et des formations pour les élèves, les étudiants et leurs familles et d'une façon générale pour tous les publics. Cette année encore, ces forums présenteront l'offre de formation du bac -3 au bac +3 (c'est à dire les formations proposées après la classe de 3e et après le bac) ainsi que les établissements qui les proposent. Ce sera l'occasion de poser vos questions liées aux formations, aux diplômes, aux métiers, aux études en Europe… Des spécialistes de l'information et de l'orientation se tiendront à votre disposition pour répondre à vos interrogations.

https://orientation.centre-valdeloire.fr/notre-agenda/forum-de-lorientation-et-des-metiers-dorleans

