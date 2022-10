Salons Studyrama CO’Met Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Salons Studyrama CO’Met, 15 octobre 2022, Orléans. Salons Studyrama Samedi 15 octobre, 10h00 CO’Met

Salon Studyrama Grandes Ecoles d’Orléans / Salon Studyrama des Études Supérieures d’Orléans CO’Met Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-orleans-8 »}, {« link »: « https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-orleans-251286 »}] Salon Studyrama des Études Supérieures d’Orléans :

Pour sa 11ème édition à Orléans, le salon Studyrama des Etudes Supérieures vous donne rendez-vous au CO’MET – Hall 4, le samedi 15 octobre 2022, pour préparer votre futur ! Venez découvrir les conseils de professionnels et d’étudiants et trouvez la formation qui vous correspond. https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-orleans-8 Salon Studyrama Grandes Ecoles d’Orléans :

Pour sa 1ère édition à Orléans, le salon Studyrama des Grandes Ecoles vous donne rendez-vous au CO’Met – Hall 4, le samedi 15 octobre 2022, pour préparer votre futur ! Venez découvrir les conseils de professionnels et d’étudiants et trouvez la formation qui vous correspond. Pour affiner votre projet d’orientation, de nombreux établissements (Prépas Commerce, Ingénieurs, Grandes Écoles de Commerce, d’Ingénieurs et de Management et association de professeurs) seront présents pour échanger autour des problématiques liées aux différents métiers et débouchés. https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-orleans-251286 CO’MET – HALL 4

rue du president Robert Schuman

Samedi 15 de 10H à 17H

