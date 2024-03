COM’EN COULEURS AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES Nantes, vendredi 4 octobre 2024.

Mieux Communiquer et Mieux se Comprendre avec la Com’ en Couleurs.Qui allez-vous reconnaître en premier ?Votre patron, votre chéri(e), vos enfants ?Dans ce nouveau spectacle humoristique aussi drôle que pédagogique, Vincent Lemaire, véritable show-man, vous partage la méthode DISC et vous aide à communiquer plus efficacement.Venez entourés de votre famille, de vos amis ou de vos collègues et à l’issue de ce spectacle, vous aurez les clés pour mieux communiquer et mieux vous comprendre !Ce show unique en son genre est une invitation à la convivialité et à la communication.Le saviez-vous ? Ce spectacle est l’adaptation de la Conférence à succès qui a séduit plus de 100 000 spectateurs en France.

Tarif : 34.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-10-04 à 20:00

AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44