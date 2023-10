Comedy Show par Nadège 100 gène Food Society. Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Comedy Show par Nadège 100 gène Food Society. Paris Paris, 17 octobre 2023, Paris. Le mardi 17 octobre 2023

de 21h00 à 23h00

.Tout public. Jusqu’à 14 ans. gratuit sous condition Sur réservation Viens rire aux côtés de Nadège 100 gène et de nos invités au Comedy Show du Food Society Paris ! Le Comedy Show du Food Society Paris revient pour une nouvelle saison ! Viens rire aux côtés de Nadège 100 gène et de nos invités. Entrée gratuite, sur inscription Food Society. Paris 68 avenue du Maine 75014 Paris Contact : https://dice.fm/venue/le-food-society-paris-p5np hello@foodsociety.fr https://dice.fm/venue/le-food-society-paris-p5np

Food Society Paris ‎COMEDY SHOW par Nadège 100 gène au Food Society Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Food Society. Paris Adresse 68 avenue du Maine Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Food Society. Paris Paris latitude longitude 48.8393130008314,2.32174300696781

Food Society. Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/