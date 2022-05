Comedy Show Marseille 1er Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

18 18 Artplexe x Les Réformés sont heureux de s’associer avec Affaire de Comédie pour créer le Comedy Show, un spectacle de stand-up avec vue époustouflante sur la Canebière et l’église des Réformés. r r nAu programme : r nOuverture des portes à 19h00 – 3e étage Cinéma Artplexe r nTapas, cocktails et musique r nSpectacle à 21h15 – 5 artistes – 10 min chacu r r nAffaire de Comédie réunit d’excellents humoristes de la région mais aussi des stand-upper de toute la France ! r nOn a hâte de vous recevoir !

Show d’humour aux Réformés à Marseille !

https://www.facebook.com/events/2377633805709068/

