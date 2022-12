Comedy Club spécial réveillon Aix-en-Provence Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Passez le réveillon du jour de l'an avec la Troupe d'Affaire de Comédie !

Le Comedy Club Itinérant pose ses valises chez Rue Piétonne à Aix-En-Provence, pour la soirée du nouvel an et se met sur son 31.



Un spectacle proposé pour fêter cette année 2023 en humour ! 2 séances pour y assister : 1ère séance : 18h / 2ème séance : 21h



4 humoristes enchaîneront sketchs, vannes et happenings pendant plus d’une heure.



Coupe de champagne offerte !

Affaire de Comédie pour le 31, fous rires et expérience unique garantis !



Déconseillé aux moins de 16 ans La troupe d'Affaire de Comédie vous invite à fêter cette dernière soirée de l'année avec eux chez Rue Piétonne à Aix. Au programme : du talent, du rire, des humoristes plus déjantés les uns que les autres et du champagne

