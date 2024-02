Comedy club « P’tite marée d’humour » avec Tom Boudet dans « Tom vous dit quoi! » Salle Toulouse-Lautrec Le Crotoy, samedi 30 mars 2024.

Début : 2024-03-30 21:00

Fin : 2024-03-30 22:30

Tom Boudet débarque sur la scène du comedy-club crotellois « P'tite marée d'humour » avec son spectacle « Tom vous dit quoi! »

Jeune pousse de l’humour francophone aussi nordiste que particulièrement prometteur de la nouvelle de l’humour francophone, Tom Boudet, notamment habitué du Spotlight de Lille, débarque sur la scène du Crotoy avec son spectacle qui revisite les codes sociaux et taille un costard aux rapports humains modernes.

On rit… beaucoup! Et on en à tous bien besoin…

Infos réservation : 10 euros, gratuit pour les moins de 16 ans. Billetterie sur villeducrotoy.fr, au guichet de la mairie ou sur place en fonction du nombre de places disponible.

Salle Toulouse-Lautrec Rue Eudel Le Crotoy Somme Le Crotoy 80550 Somme