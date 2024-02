COMEDY CLUB KADER BUENO Le Centre des Congrès du Burghof Forbach, jeudi 4 avril 2024.

Jeudi

La Ville de Forbach s’est associée à Cornolti Event et PB Events pour proposer des spectacles humoristiques au Centre des Congrès du Burghof le Forbach Comedy Club !

Des cours de maths jusqu’à sa matière préférée la cantine ! C’est d’ailleurs le seul magicien qui fait tout disparaître… sauf son poids ! Kader Bueno, un vrai dernier de la classe qui ambiance les cours faisant de la magie dans toutes les situations. D’un tour de main, il vous embarque avec lui dans son quotidien, agitant les souvenirs de vos années lycée avec rire et nostalgie. À ce jour, il est le plus jeune (et le seul) magicien à avoir fait le Jamel Comedy Club (saison 8) !

Billets disponibles Office de Tourisme, Fnac, Ticketmaster, etc.Adultes

28 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04

Le Centre des Congrès du Burghof 15 rue du parc

Forbach 57600 Moselle Grand Est

