Comedy Club Baie of La Baule Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac, samedi 20 avril 2024.

Le Comedy Club Baie of La Baule propose un nouveau spectacle avec : Muriel Roger, Cédric Bouvier, Estherofficiel94, Marine Le Clézio et Tim Solac. Samedi 20 avril, 20h30 Place des Salines 44503 La baule escoublac Participation: 8

Le Comedy Club Baie of La Baule propose un nouveau spectacle avec :

Muriel Roger, Cédric Bouvier, Estherofficiel94, Marine Le Clézio et Tim Solac.

