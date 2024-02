Comedy Club Baie of La Baule Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac, samedi 17 février 2024.

Comedy Club Baie of La Baule Comedy Club Baie of La Baule à la MJC La Baule avec : Tim Solac, Mickaël Sabuco, Micky MJ, Nora Mahour, et Guillaume Morow Entrée participation consciente de 8€ minimum. Samedi 17 février, 20h30 Place des Salines 44503 La baule escoublac Participation: 8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-18T06:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-18T06:30:00+01:00

Comedy Club Baie of La Baule à la MJC La Baule avec :

Tim Solac, Mickaël Sabuco, Micky MJ, Nora Mahour, et Guillaume Morow

Entrée participation consciente de 8€ minimum.

Place des Salines 44503 La baule escoublac Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 37 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/comedy-club-baie-of-la-baule-la-baule-escoublac.html »}]

LOISIRS SPECTACLESTEMPSFORTS