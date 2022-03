Comédies musicales Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Comédies musicales Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

2022-04-04 17:30:00 – 2022-04-13 19:00:00

5 EUR

Du 4 au 13 avril La comédie musicale, ou simplement le musical, est le genre cinématographique préféré de nombreux cinéastes français. Elle est synonyme de rêve, de liberté, de spectacle total. Du 4 au 5 avril

La La Land

Damien Chazelle – 2h08, États-Unis, 2018 Du 5 au 6 avril

West Side Story

Robert Wise, Jerome Robbins – 2h31, États-Unis, 1961 Du 5 au 13 avril

Hair

Miloš Forman – 2h, États-Unis, République fédérale d’Allemagne, 1978 Du 8 au 11 avril

Tous en scène (The Band Wagon)

Vincente Minnelli – 1h52, États-Unis, 1953 Du 8 au 13 avril

Les Demoiselles de Rochefort

Jacques Demy – 2h, France, 1967 +33 3 81 87 85 85 https://les2scenes.fr/cinema/comedies-musicales Comédies musicales Petit Kursaal

