Comédies “Les Glaïeuls” suivi du “Petit chapeau rond rouge”

Comédies “Les Glaïeuls” suivi du “Petit chapeau rond rouge”, 27 mai 2022, . Comédies “Les Glaïeuls” suivi du “Petit chapeau rond rouge”

2022-05-27 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-28 21:30:00 21:30:00 EUR 5 5 A la maison de retraite les Glaïeuls votre tranquillité est assurée… Sauf depuis quelques temps… Enquête, péripéties cocasses et suspense émailleront cette comédie thriller où les comédiens incarnent avec humour le 3ème âge… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville