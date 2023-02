Comédies de la troupe « Les Trois Coups » Bourges OT BOURGES Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Comédies de la troupe « Les Trois Coups », 16 février 2023, Bourges

2023-02-16 20:30:00

Cher Bourges Cher Soirée théâtrale organisée par l’association « Les Trois Coups », la première pièce « C’est pourtant simple » est une comédie de Sophie Brachet et la deuxième pièce « Réveillon au poste » est une comédie de Jean-Pierre Martinez. Venez assister à deux pièces proposées par la troupe « Les Trois Coups ». les trois coups

