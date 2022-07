Comédie – Une bonne heure pour moi Mutzig Mutzig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Mutzig EUR Le tout nouveau spectacle de la comédienne et humoriste Manuela GROSS en avant première ! Après avoir incarnée pendant 15 ans Antoinette de Knackwiller, Manuela Gross vient nous présenter un stand up désopilant où elle nous raconte sa vie ! Venez assister à cette thérapie par le rire qui à coup sûr vous fera le plus grand bien ! Sortie de résidence. C’est la première du spectacle, ne ratez pas cette occasion de découvrir cette véritable tornade humoristique qui tourne depuis 15 ans avec beaucoup de succès. Placement libre +33 3 90 40 96 17 Le tout nouveau spectacle de la comédienne et humoriste Manuela GROSS en avant première ! Après avoir incarnée pendant 15 ans Antoinette de Knackwiller, Manuela Gross vient nous présenter un stand up désopilant où elle nous raconte sa vie ! Venez assister à cette thérapie par le rire qui à coup sûr vous fera le plus grand bien ! Sortie de résidence. C’est la première du spectacle, ne ratez pas cette occasion de découvrir cette véritable tornade humoristique qui tourne depuis 15 ans avec beaucoup de succès. Placement libre Mutzig

