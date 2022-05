Comédie “Un champ de foire” REPORTÉ Ussel Ussel Catégories d’évènement: Corrèze

Ussel

Comédie “Un champ de foire” REPORTÉ Ussel, 31 mai 2022, Ussel. Comédie “Un champ de foire” REPORTÉ Ussel

2022-05-31 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-31 22:00:00 22:00:00

Corrèze Ussel A 20h30 au cinéma Le Carnot

Tarifs: plein 15€, réduit 11€, scolaire 5€.

Réservations à partir du lundi 13 décembre, billetterie mardi 11 et jeudi 13 janvier.

REPORTÉ AU 31 MAI 2022 Une comédie dramatiquement familiale, à la fois prenante, douce et nostalgique.

À l’initiative de leur frère et à l’occasion du déménagement de la maison où elles ont grandi, deux sœurs, fâchées à mort, se revoient pour la première fois depuis des années.

Les conjoints s’en mêlent et au milieu des cartons que l’on emballe, les souvenirs d’une enfance que personne ne voudrait abandonner resurgissent. Des trajectoires vont se croiser et d’autres entrer en collision… Dans une ambiance un brin délirante, le week-end s’annonce chargé !

REPORTÉ AU 31 MAI 2022 A 20h30 au cinéma Le Carnot

Tarifs: plein 15€, réduit 11€, scolaire 5€.

Réservations à partir du lundi 13 décembre, billetterie mardi 11 et jeudi 13 janvier.

REPORTÉ AU 31 MAI 2022 Ussel

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Ussel Autres Lieu Ussel Adresse Ville Ussel lieuville Ussel

Ussel Ussel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ussel/

Comédie “Un champ de foire” REPORTÉ Ussel 2022-05-31 was last modified: by Comédie “Un champ de foire” REPORTÉ Ussel Ussel 31 mai 2022

Ussel