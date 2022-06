Comédie – Tout Molière ou presque Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry

Comédie – Tout Molière ou presque Château-Thierry, 25 juin 2022, Château-Thierry. Comédie – Tout Molière ou presque

14 Rue Jean de La Fontaine Château-Thierry Aisne

2022-06-25 – 2022-06-25 Château-Thierry

Aisne 7 Par la compagnie Les Nomadesques. Trois comédiens décident de relever un impossible défi : montrer tout Molière… en moins d’une heure ! De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les Fourberies de Scapin, L’Avare, Le Malade Imaginaire ou Le Bourgeois gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, investis d’une mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie ! Par la compagnie Les Nomadesques. Trois comédiens décident de relever un impossible défi : montrer tout Molière… en moins d’une heure ! De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les Fourberies de Scapin, L’Avare, Le Malade Imaginaire ou Le Bourgeois gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, investis d’une mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie ! +33 6 74 41 82 35 http://www.festival-jeandelafontaine.com/billetterie/ Par la compagnie Les Nomadesques. Trois comédiens décident de relever un impossible défi : montrer tout Molière… en moins d’une heure ! De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les Fourberies de Scapin, L’Avare, Le Malade Imaginaire ou Le Bourgeois gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, investis d’une mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie ! la compagnie Les Nomadesques

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Château-Thierry Other Lieu Château-Thierry Adresse 14 Rue Jean de La Fontaine Château-Thierry Aisne Ville Château-Thierry lieuville Château-Thierry Departement Aisne

Château-Thierry Château-Thierry Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thierry/

Comédie – Tout Molière ou presque Château-Thierry 2022-06-25 was last modified: by Comédie – Tout Molière ou presque Château-Thierry Château-Thierry 25 juin 2022 14 Rue Jean de La Fontaine Château-Thierry Aisne

Château-Thierry Aisne