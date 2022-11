Comédie : Talentueuse

2022-11-18 20:30:00 – 2022-11-18 21:30:00 EUR Cette « veuve noire » va prendre l’identité de Rebecca et attirer dans sa toile Pierre, riche héritier de sa mère : Eléonore de la Sablière récemment décédée. Pour leur premier anniversaire de mariage, Rebecca projette de le supprimer.

Tout est diaboliquement planifié, tout, sauf l'imprévu… Cela aurait pu être une pièce dramatique, mais… Non c'est mortellement drôle ! Une femme au charme redoutable séduit des hommes fortunés, devient leur épouse puis les tue pour l'héritage.

